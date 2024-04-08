Evinin önünde oynarken içi dolu su kuyusuna düşen Ali, öldü  

MALATYA'da, evlerinin önünde oyun oynerken içi dolu su kuyusuna düşen 7 yaşındaki Ali Ces, hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Ali Ces, iddiaya göre, dengesini kaybederek içi dolu su kuyusuna düştü. Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilen küçük çocuk, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.