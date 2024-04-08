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        Malatya'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanyol ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ile olaya müdahale eden uzman çavuş yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 19:24 Güncelleme: 08.04.2024 - 19:24
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        Malatya'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanyol ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ile olaya müdahale eden uzman çavuş yaralandı.

        Gökçe Mahallesi'nde aralarında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada Z.T, S.D, E.T ve M.I. ile olaya müdahale eden uzman çavuş K.K. tabancayla yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

        Mahallede jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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