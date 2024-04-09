Doğanşehir ilçesindeki depremzedeler konteynerde bayrama hazırlanıyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteynerde kalan depremzedeler, Ramazan Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle evleri yıkılan veya ağır hasar gören bazı depremzedeler, konteynerlerde bayramı karşılamaya hazırlanıyor.

Bayram hazırlıkları kapsamında konteynerlerini temizleyen, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini temin eden afetzedeler, misafirleri için coğrafi işaretli Polat İçli Köftesi ile sütlaç, tatlı ve bazı yöresel yemekleri pişiriyor..