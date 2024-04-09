Malatya'da ayrıldığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde eski eşini yaralayan zanlı yakalandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde eski eşini yaralayan zanlı yakalandı.
İkizce Mahallesinde konteyner kentte yaşayan N.A. ile ayrıldığı eski eşi G.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine eski eşi tarafından bıçaklanan N.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli G.A. ise suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.
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