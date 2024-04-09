Malatya'da ayrıldığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

İkizce Mahallesinde konteyner kentte yaşayan N.A. ile ayrıldığı eski eşi G.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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