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        Malatya'da ayrıldığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde eski eşini yaralayan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:24 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:24
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        Malatya'da ayrıldığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde eski eşini yaralayan zanlı yakalandı.

        İkizce Mahallesinde konteyner kentte yaşayan N.A. ile ayrıldığı eski eşi G.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine eski eşi tarafından bıçaklanan N.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Şüpheli G.A. ise suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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