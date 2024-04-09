Deprem mezarlıklarında duygu dolu bayram ziyareti
MALATYA'da depremde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıklarda, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
MALATYA'da depremde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıklarda, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında dua edip, gözyaşı döktü.
Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat’taki depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya’da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretleri yapıldı. Yağmura rağmen özellikle, depremde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip dualar okudu, gözyaşı döküp, ağıt yaktı, bazıları ise mezardan avuçladığı toprağı kokladı.
Vatandaşlar, yakınlarının isimlerinin yazıldığı deprem anıtı önünde de onlar için dua etti.
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