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        Deprem mezarlıklarında duygu dolu bayram ziyareti

        MALATYA'da depremde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıklarda, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:50
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        Deprem mezarlıklarında duygu dolu bayram ziyareti
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        MALATYA'da depremde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıklarda, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında dua edip, gözyaşı döktü.

        Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat’taki depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya’da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretleri yapıldı. Yağmura rağmen özellikle, depremde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip dualar okudu, gözyaşı döküp, ağıt yaktı, bazıları ise mezardan avuçladığı toprağı kokladı.

        Vatandaşlar, yakınlarının isimlerinin yazıldığı deprem anıtı önünde de onlar için dua etti.

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