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        Malatya'da otomobilin devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

        Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 20:07 Güncelleme: 09.04.2024 - 20:07
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        Malatya'da otomobilin devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
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        Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        A.A. (37) idaresindeki 33 AU 797 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Durucasu Mahallesi mevkisinde su birikintisine girdikten sonra refüje çarparak devrildi.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Ş.A, H.A, A.A, U.A, Z.A. ve Ö.A. yaralandı.

        Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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