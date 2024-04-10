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        Malatya'da çöken kerpiç evin ahırındaki 6 ineği itfaiye kurtardı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki katlı kerpiç evin çökmesi nedeniyle mahsur kalan 6 ineği itfaiye kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 22:28 Güncelleme: 10.04.2024 - 22:28
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        Malatya'da çöken kerpiç evin ahırındaki 6 ineği itfaiye kurtardı
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        Malatya’nın Hekimhan ilçesinde iki katlı kerpiç evin çökmesi nedeniyle mahsur kalan 6 ineği itfaiye kurtardı.

        Dumlu Mahallesinde İbrahim Demir’e ait iki katlı kerpiç ev, henüz öğrenilemeyen nedenle çöktü.

        Kimsenin yaralanmadığı olayda evin alt katını ahır olarak kullanan mal sahibi Demir’in 6 büyükbaş hayvanı mahsur kaldı.

        Demir’in talebi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada 6 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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