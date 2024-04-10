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        Malatya'da, depremzedeler konteyner kentte bayramlaştı

        MALATYA'da depremzede aileler, Ramazan Bayramı'nı konteyner kentte kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:05
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        Malatya'da, depremzedeler konteyner kentte bayramlaştı
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        MALATYA’da depremzede aileler, Ramazan Bayramı’nı konteyner kentte kutladı. Depremzedeler birbirleriyle ve şehir dışından gelen yakınlarıyla bayramlaştı.

        Battalgazi ilçesinde bulunan Kaynarca Geçici Konaklama Merkezi’nde kalan depremzede aileler, Ramazan Bayramı'nı yaşadıkları konteyner kentte kutladı. Sabah, bayram namazı kılan depremzedeler ilk olarak geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Mezarlık ziyaretinin ardından konteyner kente dönen depremzedeler, birbirleri, komşuları ve şehir dışından gelen yakınları ile bayramlaştı.

        Depremzede Mikail Doğan, bayramın huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulunarak, “Ramazan ayı sonrasında bayramı buruk sevinçle karşılıyoruz. Geçen yıl 6 Şubat’ta büyük depremler yaşadık, evlerimizi ve yakınlarımızı kaybettik. Ama her ne olursa olsun hayat devam ediyor. Devletimiz bu süreçte yanımızda oldu. Şimdi konteynerde bayramlaşıyoruz, inşallah bundan sonraki bayramları kalıcı konutlarımızda karşılarız" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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