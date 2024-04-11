Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Kılıç, ilçedeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kılıç'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Kırcaer ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Tunç eşlik etti.

Kaymakam Kılıç, şehitlerin kendilerine emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olduklarını ve onlara sonsuz saygı ve minnet duyduklarını belirtti.​​​​​​