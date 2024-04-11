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        Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

        Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:29
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        Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'dan şehit ailelerine bayram ziyareti
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        Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaymakam Kılıç, ilçedeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Kılıç'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Kırcaer ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Tunç eşlik etti.

        Kaymakam Kılıç, şehitlerin kendilerine emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olduklarını ve onlara sonsuz saygı ve minnet duyduklarını belirtti.​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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