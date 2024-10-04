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        Malatya'da hırsızlık zanlılarının cezaevinde olduğu tespit edildi

        Malatya'da şap makinelerini çalan şüphelilerin başka suçlardan cezaevinde tutuklu oldukları tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:05 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:18
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        Malatya'da hırsızlık zanlılarının cezaevinde olduğu tespit edildi
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        Malatya'da şap makinelerini çalan şüphelilerin başka suçlardan cezaevinde tutuklu oldukları tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Temmuz'da meydana gelen şap makinesi hırsızlığıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin O.G. ile M.T. olduğu belirlendi.

        Çalınan şap makinelerinin Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi'nde bahçelik alana gizlendiği tespit edildi.

        Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda çalıntı şap makineleri bulundu.

        Öte yandan, şüphelilerden O.G'nin başka bir suçtan 9 Eylül'de, M.T'nin de 27 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine konuldukları belirlendi.

        Şap makineleri sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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