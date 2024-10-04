Malatya'da hırsızlık zanlılarının cezaevinde olduğu tespit edildi

Öte yandan, şüphelilerden O.G'nin başka bir suçtan 9 Eylül'de, M.T'nin de 27 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine konuldukları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Temmuz'da meydana gelen şap makinesi hırsızlığıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin O.G. ile M.T. olduğu belirlendi.

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