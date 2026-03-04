Doğanşehir'de jandarmadan öğrencilere trafik semineri

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma tarafından öğrencilere trafik güvenliği semineri verildi. Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Kadılı Şehit Cumali Sancar İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere trafik kurallarını anlatan ekipler, trafikteki riskleri en aza indirecek etkenleri de anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.