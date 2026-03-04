Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Doğanşehir'de jandarmadan öğrencilere trafik semineri

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma tarafından öğrencilere trafik güvenliği semineri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Doğanşehir'de jandarmadan öğrencilere trafik semineri

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma tarafından öğrencilere trafik güvenliği semineri verildi.


        Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Kadılı Şehit Cumali Sancar İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.


        Öğrencilere trafik kurallarını anlatan ekipler, trafikteki riskleri en aza indirecek etkenleri de anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        "Otopsi yapmayı öğrendim"

        Benzer Haberler

        "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" Malatyalılarla buluşuyor
        "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" Malatyalılarla buluşuyor
        Başkan Er ile Rektör Akpolat sahur programında öğrencilerle bir araya geldi
        Başkan Er ile Rektör Akpolat sahur programında öğrencilerle bir araya geldi
        Diyetisyen Göllü: "Türkiye'de her üç kişiden biri obez"
        Diyetisyen Göllü: "Türkiye'de her üç kişiden biri obez"
        Malatya'da konteyner yangını
        Malatya'da konteyner yangını
        Başkan Er, vatandaşların mahalle bakkallarına ve fırınlarına olan borçların...
        Başkan Er, vatandaşların mahalle bakkallarına ve fırınlarına olan borçların...
        Depremlerin etkilediği Doğanşehir'de "Ortak Hayaller Eğitim ve Destek Merke...
        Depremlerin etkilediği Doğanşehir'de "Ortak Hayaller Eğitim ve Destek Merke...