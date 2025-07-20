Malatya'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Malatya-Çelikhan kara yolu üzerinde seyreden plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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