Malatya'da hırdavat mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Merkez Yeşilyurt ilçesi Ankara Yolu üzerinde faaliyet gösteren hırdavat satış mağazasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Emniyete ait TOMA'da yangının söndürülmesine yardımcı oluyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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