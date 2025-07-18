Malatya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alacakapı Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.