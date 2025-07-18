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        Malatya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 21:20 Güncelleme: 18.07.2025 - 21:20
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        Malatya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Alacakapı Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada tabancayla yaralanan A.B. ile E.O, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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