        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

        Malatya'nın Pütürge, Darende, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinin tamamı ile Yeşilyurt ve Kale ilçelerinin bazı mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 08:16
        Malatya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

        Malatya'nın Pütürge, Darende, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinin tamamı ile Yeşilyurt ve Kale ilçelerinin bazı mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalara neden olmamak için okulların tatil edildiği belirtildi.

        Buna göre, Pütürge, Darende, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinin tamamı ile Yeşilyurt’un 7, Kale’nin 8 mahallesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde de okullar tatil edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

