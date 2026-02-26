Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'nın iki ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

        Malatya'nın Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 21:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'nın iki ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

        Malatya'nın Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Arapgir ve Akçadağ kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı sonrasında meydana gelen tipi ve buzlanmanın gece saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

        Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara neden olmamak için yarın Akçadağ ve Arapgir ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Uranyum stoklarını devretme ilkesi reddedilmektedir"
        "Uranyum stoklarını devretme ilkesi reddedilmektedir"
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        "Türk futbolu için çok değerli"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!

        Benzer Haberler

        Güner Apartmanı davasında istinaf kararı: Hükümler bozuldu
        Güner Apartmanı davasında istinaf kararı: Hükümler bozuldu
        Kuru kayısı ihracatında ilk 10'a giren firmalar ödüllendirildi
        Kuru kayısı ihracatında ilk 10'a giren firmalar ödüllendirildi
        Malatya'da kuru kayısı ihracatında ilk 10'a giren firmalara plaket verildi
        Malatya'da kuru kayısı ihracatında ilk 10'a giren firmalara plaket verildi
        Malatya'da kar yağışı; taşımalı eğitime ara verildi (2)
        Malatya'da kar yağışı; taşımalı eğitime ara verildi (2)
        Malatya'da kar yağışı nedeniyle 109 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
        Malatya'da kar yağışı nedeniyle 109 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde yoğun kar mesaisi
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde yoğun kar mesaisi