Malatya'nın iki ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Malatya'nın Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Malatya'nın Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Arapgir ve Akçadağ kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı sonrasında meydana gelen tipi ve buzlanmanın gece saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.
Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara neden olmamak için yarın Akçadağ ve Arapgir ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.