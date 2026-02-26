Canlı
        Malatya Haberleri

        Malatya'da kuru kayısı ihracatında ilk 10'a giren firmalara plaket verildi

        Malatya Ticaret Borsasınca düzenlenen iftar programında geçen yıl kuru kayısı ihracatında ilk 10'a giren ihracat firmalarının temsilcilerine plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 20:08
        Malatya'da kuru kayısı ihracatında ilk 10'a giren firmalara plaket verildi

        Malatya Ticaret Borsasınca düzenlenen iftar programında geçen yıl kuru kayısı ihracatında ilk 10'a giren ihracat firmalarının temsilcilerine plaket verildi.


        Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Vali Seddar Yavuz, asrın felaketinden asrın inşasına giden muhteşem bir yolculuk yaptıklarını söyledi.

        Olağanüstü bir başarı hikayesi yazıldığını, depremden sonra gurur duyulacak bir başarı hikayesinin aktörleri olduklarını anlatan Yavuz, "86 milyon vatan evladının tek yürek olduğu ve bir amaca yöneldiğinde nasıl başarılı olabileceğinin bir göstergesi bu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin kurumları hep beraber bu birlikteliği sağladık." diye konuştu.

        Yavuz, kentin ekonomisinin gelişmesi noktasında sanayi alanında yatırımlar yapılacağını belirtti.

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise şehrin tarım ve hayvancılıkta önemli bir noktada olduğunu kaydetti.

        Kentin 800 bin ton yaş kayısı, 160 bin ton kuru kayısı üretme kapasitesine sahip olduğunu anlatan Özcan, şöyle devam etti:

        "100 ülkeye ihracat ile bölge ekonomisine 500 milyon dolar gelir getiren bir il olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz. 1960'lı yıllarda başlayan bu başarı hikayesinin büyük mimarı çiftçilerimiz, tüccarlarımız, tacirlerimiz ve ihracatçılarımız bölgeye sunduğu ekonomik katkının haklı gururunu yaşıyor."

        Konuşmaların ardından Yavuz ve Özcan'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ve CHP İl Başkanı Barış Yıldız, 2025 yılında kuru kayısı ihracatında ilk 10'a giren ihracat firmalarının temsilcilerine plaket verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

