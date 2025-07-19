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        Kaymakam Sungur, buğday hasadına katıldı

        Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, üreticilerle buğday hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 08:26 Güncelleme: 19.07.2025 - 08:28
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        Kaymakam Sungur, buğday hasadına katıldı
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        Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, üreticilerle buğday hasadına katıldı.

        Sungur, Günedoğru Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi, hasat hakkında bilgi aldı.

        Kaymakam Sungur, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

        Kaymakam Ahmet Fatih Sungur'a İlçe Jandarma Komutanı Adem Kaya, İlçe Tarım Müdürü İsmet Çılgın, ziraat mühendisleri ve Günedoğru Mahalle Muhtarı Münir Akbaş eşlik etti.

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