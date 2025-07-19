Kaymakam Sungur, buğday hasadına katıldı

Kaymakam Ahmet Fatih Sungur'a İlçe Jandarma Komutanı Adem Kaya, İlçe Tarım Müdürü İsmet Çılgın, ziraat mühendisleri ve Günedoğru Mahalle Muhtarı Münir Akbaş eşlik etti.

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