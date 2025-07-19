GÜNCELLEME - Malatya'da hırdavat mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Merkez Yeşilyurt ilçesi Ankara Yolu üzerinde faaliyet gösteren hırdavat satış mağazasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye, TOMA ve Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yangın söndürme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasının devam ettiği yangın sonrası mağazada hasar oluştu.
Öte yandan Malatya-Ankara kara yolunda trafik tedbir amaçlı tek şeritten sağlanıyor.
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