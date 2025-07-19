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        GÜNCELLEME - Malatya'da hırdavat mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 16:27 Güncelleme: 19.07.2025 - 16:27
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        GÜNCELLEME - Malatya'da hırdavat mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Merkez Yeşilyurt ilçesi Ankara Yolu üzerinde faaliyet gösteren hırdavat satış mağazasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye, TOMA ve Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yangın söndürme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmasının devam ettiği yangın sonrası mağazada hasar oluştu.

        Öte yandan Malatya-Ankara kara yolunda trafik tedbir amaçlı tek şeritten sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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