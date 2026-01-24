Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Doğanşehir'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, karayolları ve belediye ekiplerinin ulaşımın aksamaması için başlattığı karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 10:27 Güncelleme: 24.01.2026 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğanşehir'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, karayolları ve belediye ekiplerinin ulaşımın aksamaması için başlattığı karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        İlçenin yüksek kesimlerinde ve merkezinde kar kalınlığının artmasıyla birlikte sahaya inen ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, sahada yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde kontrol ediyor.

        Sungur, kar küreme ve yol açma çalışmalarında görevli personelleriyle sohbet ederek, ekiplerin motivasyonunu artırmak için beraberinde getirdiği tatlıları ikram etti.

        Zorlu kış şartlarında vatandaşların mağdur olmaması için gösterilen çabanın takdire şayan olduğunu belirten Sungur, şu ifadeleri kullandı:

        "Doğanşehir’de etkisini gösteren yoğun kar yağışına karşı ekiplerimiz teyakkuz halinde. Zorlu kış şartlarında, dondurucu soğuğa rağmen büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederek, görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı için sahada fedakarca görev yapan her bir kardeşimizin yanındayız."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi

        Benzer Haberler

        Yeşilyurtspor sahasında Bingöl'ü ağırlıyor
        Yeşilyurtspor sahasında Bingöl'ü ağırlıyor
        İnönü Üniversitesi'nde çocuklar, özgün baskı resim atölyesi etkinliğinde hü...
        İnönü Üniversitesi'nde çocuklar, özgün baskı resim atölyesi etkinliğinde hü...
        Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş'tan hastane ziyareti
        Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş'tan hastane ziyareti
        Malatya'da 116 yerleşim yeri ulaşıma açıldı
        Malatya'da 116 yerleşim yeri ulaşıma açıldı
        Akçadağ'da kar nedeniyle yoldan çıkan iş makinesi kurtarıldı
        Akçadağ'da kar nedeniyle yoldan çıkan iş makinesi kurtarıldı
        Malatya'da kapalı 116 mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Malatya'da kapalı 116 mahalle yolu ulaşıma açıldı