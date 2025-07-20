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        Doğanşehir'de imece usulüyle pişirilen aşure vatandaşlara dağıtıldı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 7 mahalle sakinlerinin imece usulüyle pişirdiği aşure, vatandaşlara dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 12:29 Güncelleme: 20.07.2025 - 12:29
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        Doğanşehir'de imece usulüyle pişirilen aşure vatandaşlara dağıtıldı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 7 mahalle sakinlerinin imece usulüyle pişirdiği aşure, vatandaşlara dağıtıldı.

        Çömlekoba, Çığlık, Güroba, Polatdere, Kelhalil ve Eskiköy mahalle sakinlerinin Şatıroba Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, kadınlar aşure pişirdi.

        Ortak dayanışmanın simgesi olan aşureler, vatandaşlara dağıtıldı.

        Etkinlikte konuşan Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, bu programların birlik beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

        Etkinliğe, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Malatya Cem Vakfı Şube Başkanı Eşref Doğan ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

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