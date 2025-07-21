Malatya'da bir otomobilde 8 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi

Otomobilde yapılan aramada, 8 bin 120 uyuşturucu hap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

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