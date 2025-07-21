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        Malatya'da bir otomobilde 8 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Malatya'da 8 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 08:39 Güncelleme: 21.07.2025 - 08:39
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        Malatya'da bir otomobilde 8 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Malatya'da 8 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, 8 bin 120 uyuşturucu hap bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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