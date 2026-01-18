Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:08
        Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

        Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 5 bin 561 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        

