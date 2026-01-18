Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Malatya Valisi Seddar Yavuz'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 5 bin 561 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

