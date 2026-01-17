Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da kuyumculara sahte altın satan 3 zanlı tutuklandı

        Malatya'da, kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 21:04 Güncelleme: 17.01.2026 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da kuyumculara sahte altın satan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da, kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kuyumcular A.T, Ö.F.P. ve K.K'ye 45 gram sahte altın satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        45 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin araçları ve üzerlerinde yapılan aramada, 200 gram sahte altın ve 7 sahte ata lira ile dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 210 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla salıverildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar

        Benzer Haberler

        Malatya'da sahte altın dolandırıcılığı: 3 tutuklama
        Malatya'da sahte altın dolandırıcılığı: 3 tutuklama
        Malatya'da kültür ve gelecek vizyonu buluşması
        Malatya'da kültür ve gelecek vizyonu buluşması
        AK Partili Mustafa Demir: "Ankara'da su yok, bu milletle bağı kopmuş beledi...
        AK Partili Mustafa Demir: "Ankara'da su yok, bu milletle bağı kopmuş beledi...
        Malatya'da kar etkili oluyor
        Malatya'da kar etkili oluyor
        Bakan Kurum, Malatya'da "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuştu:
        Bakan Kurum, Malatya'da "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuştu:
        Bakan Kurum: Aidat artışları enflasyonun üzerinde olamayacak
        Bakan Kurum: Aidat artışları enflasyonun üzerinde olamayacak