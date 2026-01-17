Malatya'da kar etkili oluyor

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte öğleden sonra etkili olan kar nedeniyle araçlar trafikte kontrollü ilerliyor. Ana arterler ve kavşaklarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücüleri uyarıyor. Öte yandan, kar yağışından korunmak isteyenler, otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

