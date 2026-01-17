Habertürk
        Malatya'da kar etkili oluyor

        Malatya'da kar etkili oluyor

        Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 16:19 Güncelleme: 17.01.2026 - 16:19
        Malatya'da kar etkili oluyor
        Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte öğleden sonra etkili olan kar nedeniyle araçlar trafikte kontrollü ilerliyor.

        Ana arterler ve kavşaklarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücüleri uyarıyor.

        Öte yandan, kar yağışından korunmak isteyenler, otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

