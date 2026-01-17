Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da yaşayan genç kızın köpeği "Boncuk" ile bağı yürekleri ısıtıyor

        Malatya'da yaşayan 27 yaşındaki Fatma Arat'ın "Boncuk" adını verdiği köpeğiyle arasındaki bağ yürekleri ısıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:25 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:25
        Malatya'da yaşayan genç kızın köpeği "Boncuk" ile bağı yürekleri ısıtıyor
        Malatya'da yaşayan 27 yaşındaki Fatma Arat'ın "Boncuk" adını verdiği köpeğiyle arasındaki bağ yürekleri ısıtıyor.

        Arat'ın ailesiyle yaşadığı Yeşilyurt ilçesindeki ev, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı. Depremlerden sonra yapılan Samanköy Konteyner Kent'e ailesiyle yerleşeyen Arat, burada bulduğu ve "Boncuk" adını verdiği köpeği beslemeye başladı.

        Annesiyle köpeği sahiplenen Arat'ın Boncuk'u severken çektiği video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

        - "Boncuk, 3 yıldır aynı sevinçle karşılıyor"

        Fatma Arat, AA muhabirine, hayvan sevgisi olan bir ailede büyüdüğünü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladıktan sonra hayvanları tedavi edebilmek için Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı'nda da eğitim aldığını anlattı.

        Boncuk ile aralarında sarsılmaz bağ oluştuğunu belirten Arat, şöyle konuştu:

        "Hayvan sevgim ailemden geliyor. Annem, babam, anneannem, hepsi hayvanları çok severler. Böyle sevgi dolu bir ailede büyüyünce hayvanlara şefkat duyuyorsunuz ister istemez. Bir süre sonra sadece uzaktan sevmek bana yetmemeye başladı. Onları tedavi edip beslemek istedim. Bunun için de anneannemin müstakil bir evi vardı, bahçesinde onlara barınacakları alanlar yaptım. Engelli canları oraya götürdüğüm bir alan oluşturdum. Maalesef Kahramanmaraş merkezli depremlerde orayı da kaybettik. O zamandan beri konteyner kentte kalıyoruz. Kapımıza gelen canları doyuruyoruz, besliyoruz, tedavi ediyoruz. Boncuk, 3 yıldır aynı sevinçle karşılıyor. Boncuk'a hep aynı şarkıları söylüyorum ve videoyu da yanlışlıkla sosyal medyaya yükledim. Sosyal medyadaki insanlardan çok güzel dönüşler aldık. İnsanlar, dans etmeye, sesi kullanmaya başladı. Gülümseyerek izliyoruz hepsini, çok hoş."

        Sosyal medyada yayımlanmasının ardından videoların bazı platformlarda 2 milyon beğenisinin ve 30 milyon izlenmesinin olduğunu ifade eden Arat, insanların görüntüleri seyredince mutluluk hissettiklerini, Boncuk'u görmek için kendisine ulaştıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

