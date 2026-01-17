Habertürk
        Depremlerin etkilediği Hekimhan'ın ilçe merkezi kentsel dönüşümle yenileniyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Hekimhan ilçesi, kentsel dönüşümle yenileniyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 10:07 Güncelleme: 17.01.2026 - 10:07
        Depremlerin etkilediği Hekimhan'ın ilçe merkezi kentsel dönüşümle yenileniyor
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Hekimhan ilçesi, kentsel dönüşümle yenileniyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hekimhan'da yüzlerce kalıcı konut ve iş yeri yapılırken, bir yandan da ilçe merkezinin yenilenmesi için çalışmalar yürütülüyor.

        Yıkımına başlanan ilçe merkezine kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 48 konut, 66 dükkan, 62 ofis olmak üzere toplam 176 bağımsız bölüm inşa edilecek.

        Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, AA muhabirine, Malatya'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ilçelerinin tarihi ve doğal kaynaklarıyla Türkiye'ye değer kattığını anlattı.

        Bugüne kadar ilçede yeterli yenilenme ve şehirleşmenin sağlanamadığını ifade eden Yıldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen projede merkezdeki binaların yıkımına başlandığını bildirdi.

        Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Başka yerlerde gördüğümüz, imrendiğimiz güzellikleri maalesef Hekimhan'da göremedik. Bu nedenle Hekimhan çarşısını dönüştürerek modern bir hale getirme hedefiyle yola çıktık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum projemizi anlayışla karşıladı ve onayladı. Hekimhan'da yıkım başladı ama bu yıkım, yapımın ilk adımıdır."

        Yeni yapılacak binaların depreme dayanıklı olacağını ve ilçenin ekonomik olarak da canlanacağını vurgulayan Başkan Yıldırım, "Hekimhan, kendine yakışır ve hatta kendini aşan bir ilçe olacak. Bu dönüşümün mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. İnşallah kısa sürede kazasız belasız tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

