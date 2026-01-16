Malatya'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Malatya'nın Kale ve Doğanşehir ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı.



Kale ilçesindeki Kıyıcak İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne töreninde, Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı öğrencilerin heyecanına ortak oldu.



Batı, sınıfları gezerek öğrencilere kerne ile birlikte hediye verdi ve bir süre sohbet etti.



Tatil döneminde öğrencilere çeşitli aktiviteler yaparak kitap okumalarını öneren Batı, öğretmenlere ve velilere de emeklerinden dolayı teşekkür etti.



Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.



Doğanşehir ilçesinde ise Muhammer Şahin Zafer İlk ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.



Öğrencilerden tatil dönemini güzel geçirmelerini isteyen Sungur, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu başarıları bizleri gururlandırıyor. Tüm öğrencilerimize, dinlenerek ama aynı zamanda kitap okuyarak ve kendilerini geliştirerek verimli bir tatil geçirmelerini diliyorum." diye konuştu.



Sungur, eşi Sema Sungur ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban öğrencilere karnelerini dağıttı.





Doğanşehir ilçesindeki 47 okulda 5 bin 900 öğrencinin karne aldığı bildirildi.

