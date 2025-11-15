Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'daki iki kazada 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 15.11.2025 - 19:24 Güncelleme: 15.11.2025 - 19:24
        Malatya'daki iki kazada 2 kişi yaralandı
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        F.F.T. (26) yönetimindeki 34 HRZ 437 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolunun Erkenek Mahallesi Çamurlu mevkisinde şarampole devrildi.

        H.E. (49) idaresindeki 01 BAM 925 plakalı çekici ve 01 BAM 098 römork plakalı tır da aynı mevkide şarampole yuvarlandı.

        Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

