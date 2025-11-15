Malatya'daki iki kazada 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
F.F.T. (26) yönetimindeki 34 HRZ 437 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolunun Erkenek Mahallesi Çamurlu mevkisinde şarampole devrildi.
H.E. (49) idaresindeki 01 BAM 925 plakalı çekici ve 01 BAM 098 römork plakalı tır da aynı mevkide şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
