Meme Kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Her şey nasıl yazılır? Her şey TDK imla

Ekim ayının Meme Kanserinde farkındalık ayı olması nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Malatya Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, her ay ortalama 600 hastaya mamografi çekimi yaptıklarını belirterek 27 kadında erken tanı koyduklarını söyledi.

Her yıl 0131 Ekim tarihleri arasında Meme Kanserinde farkındalık oluşturulması adına vatandaşlara yönelik bilgilendirme, eğitim ve etkinlikler düzenleniyor. Sağlık İl Müdürlüğü önünde bu yılda düzenlenen etkinlikte konuşan Sağlık İl Müdürü Bentli, “Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığının ücretsiz kanser tarama programları 3065 yaş bayanlara rahim ağzı kanseri, 4069 yaş bayanlara meme kanseri, 5070 yaş bayan ve erkeklere kolon kanseri taramalarıdır. Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Beydağl Kampüsü içindeki KETEM' de her ay ortalama 600 hastamıza mamografi çekimi yapılmaktadır. Aile Sağlığı Merkezleri ve KETEM'de rahim ağzı kanseri taraması için smear dediğimiz örnekler alınmaktadır. Kolon kanseri taraması için Gaitada gizli kan testi yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Yakın zamanda hizmete açacakları Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde daha nitelikli hizmet vermesini planladıkları KETEM’e ilgili yaş gruplarındaki tüm vatandaşları beklediklerini ifade eden Bentli, "Bir kaç ay içinde Battalgazi ilçe Sağlık Müdürlüğüne kuracağımız mamografi cihazı ile ilimize ikinci KETEM birimini kazandırmış olacağız. Böylece Battalgazi ilçe sınırları içinde de KETEM birimi kurmuş olacağız ve hastalarımızı yormadan daha hızlı bir şekilde meme kanseri taramalarını gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Kanser tarama programlarının tanıtımını yapma ve vatandaşları tarama yaptırmaya yönlendirmek amacıyla bugünden itibaren Kışla Caddesi ile Sıtmapınarı arasındaki tüm ağaçlara pembe kurdele giydirdiklerini dile getiren Bentli, cadde üzerinde bulunan bütün esnafları da ziyaret ederek kanser taraması yaptırmaya davet ettiklerini söyledi.

Vatandaşları bilgilendirmek ve kanser taramalarını yaptırmaya teşvik etmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü önünde de stant açtıklarını ifade eden Bentli, “Hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde kanser taramaları ile ilgili bilgi vermek üzere personel eğitimlerimizi tamamladık. Yıl boyu devam eden kanser eğitimlerini bu ay daha da arttırdık. Siz değerli basın mensuplarının da desteği ile 3065 yaş bayanları rahim ağzı kanseri taraması için, 4069 yaş bayanları meme kanseri taraması için, 5070 yaş bayan ve erkekleri kolon kanseri taramaları için Aile Sağlığı Merkezlerine ve KETEM' e davet ediyoruz” diye konuştu.

MALATYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:49

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.