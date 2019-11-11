Emniyet müdürlüğünden fidan dikimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Emniyet müdürlüğünden fidan dikimi

İHA

Emniyet müdürlüğünden fidan dikimi

Fidan dikme kampanyasına Malatya Emniyet Müdürlüğü de katıldı.
Malatya merkez ilçe Battalgazi Bulgurlu Mahallesindeki Özel Hareket atış alanında bin 500 fidan dikimi gerçekleşti, Fidan dikim töreninde konuşan Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, '11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes' programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı saat 11.11'de başlayan fidan dikim etkinliğin kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde orman bakanlığımızın koordinasyonlarıyla Türkiye genelinde 11 milyon son duyumlarımıza göre 14 milyon civarında fidan dikilecek” ifadelerini kullandı. Dağdeviren, "Fidan demek insan demek ağaç demek nefes demek. Dünyanın akciğerleri demek. Biz sadece bu kampanyanın Malatya’da bir parçasıyız. Duyduğumuz onur aynı zamanda dünya sunacağımızdan temiz havanın bir göstergesidir. Türkiye genelinde başlatılan bu kampanyanın bir parçası olmaktan bir yere bir tuğla koyabilmekten onur duyuyoruz” dedi.

MALATYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya Vali Baruş’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya Vali ...
Battalgazi Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Battalgazi Belediye personeline ilk yardım eğitimi ...
Darende Spor için yardım çağrısı
YEREL HABERLER Darende Spor için yardım çağrısı
Yeni Malatyaspor’a sakatlardan iyi haber
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’a sakatlardan iyi haber
Fakirlere yakacak dağıtıldı
YEREL HABERLER Fakirlere yakacak dağıtıldı
Sorunlar masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Sorunlar masaya yatırıldı
Battalgazi Belediyesi bin fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi bin fidanı toprakla buluşturdu
Oto tamircilerde kışlık bakım yoğunluğu Araçlar için kışlık bakım zamanı
YEREL HABERLER Oto tamircilerde kışlık bakım yoğunluğu Araçlar için ...
Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
Başkan Güder, iş adamları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Güder, iş adamları ile bir araya geldi
Yeşilyurt sonbaharda bir başka güzel
YEREL HABERLER Yeşilyurt sonbaharda bir başka güzel
Malatya'da feci kaza: 4'ü ağır 11 yaralı Ticari araçla otomobil çarpıştı
YEREL HABERLER Malatya'da feci kaza: 4'ü ağır 11 yaralı Ticari ...
AVM’de Down Sendromlu çocuklar yararına kermes
YEREL HABERLER AVM’de Down Sendromlu çocuklar yararına kermes
Malatya’da 10 Kasım törenleri
YEREL HABERLER Malatya’da 10 Kasım törenleri
Atatürk, Malatya'da anıldı
YEREL HABERLER Atatürk, Malatya'da anıldı
Malatya’da Atatürk’ü Anma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Malatya’da Atatürk’ü Anma programı düzenlendi
Antalya'da Malatya rüzgarı estirdi
YEREL HABERLER Antalya'da Malatya rüzgarı estirdi
Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı İnce, Arguvan’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı İnce, ...
Milletvekili Fendoğlu’ndan 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan 10 Kasım mesajı
Özel Malatya Final Okullarından LÖSEV’e destek
YEREL HABERLER Özel Malatya Final Okullarından LÖSEV’e destek
Bakan Varank Teknokent’i gezdi
YEREL HABERLER Bakan Varank Teknokent’i gezdi
Bakan Varank, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyesi’nin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Bakan Varank, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim ...
Baro Başkanı Han’dan 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Baro Başkanı Han’dan 10 Kasım mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu