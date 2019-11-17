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Malatya ve Şanlıurfa masterlar takımları dostluk maçında karşılaştı

İHA

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu MalatyaŞanlıurfa Dostluk Köprüsü Projesi kapsamında iki il arasında masterlar futbol takımları arasında dostluk maçı oynandı.

Malatya ve Şanlıurfa masterlar takımları dostluk maçında karşılaştı

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu MalatyaŞanlıurfa Dostluk Köprüsü Projesi kapsamında iki il arasında masterlar futbol takımları arasında dostluk maçı oynandı.
Malatya'da geçmişte profesyonel ve amatör futbol oynamış eski futbolcular, akademisyenler ve gazetecilerden oluşan Malatya Masterlar takımı Şanlıurfa takımını 31 mağlup etti.
ASMYD Genel başkanı Akif Çelik yaptığı açıklamada, "Sporun kaynaştırıcı ve birleştirici özelliğini yaşamak ve yaşatmak adına bu tür organizasyonları sık sık gerçekleştiriyoruz. Geçmişte Elazığ ve Adıyaman illerimizde bu tür güzel organizasyonlar gerçekleştirdik. Bugün de Şanlıurfa'da gerçekleştirdik. Yakında tüm bölgeye yayacağız. Sporun dostluk ve kardeşlik olgusuna uygun hareket ederek tüm illerimiz ile kardeşlik bağımızı daha da güçlendireceğiz"dedi.
Karşılaşma öncesi Anadolu Spor Yazarları tarafından organizasyonda emeği geçen Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Genel Başkanı Akif Çelik'e günün anısına plaket verildi.

MALATYA

17 Kasım 2019 Pazar

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