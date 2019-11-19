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Milletvekili Fendoğlu, sorun ve talepleri dile getirdi “Kayısı birliğin ivedilikle tekrar kurulması ...

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM'de Malatya'nın sorun ve taleplerini dile getirdi.

Milletvekili Fendoğlu, sorun ve talepleri dile getirdi “Kayısı birliğin ivedilikle tekrar kurulması gerekmektedir” “Arslantepe, UNESCO kalıcı listesine alınmalıdır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM’de Malatya’nın sorun ve taleplerini dile getirdi.
TBMM’de söz alan ve Malatya ile ilgili bilgi verip, taleplerde bulunan Milletvekili Fendoğlu, “Kayısı birliğin ivedilikle tekrar kurulması gerekmektedir” diyerek, Arslantepe’nin UNESCO kalıcı listesine alınması gerektiğini bildirdi.
Fendoğlu konuşmasında, Arslantepe UNESCO kalıcı listesine girebilmek için adımlarını atmış bulunuyor. 2020 UNESCO listesinde yer almak için tüm çalışmalar devam etmektedir. Battalgazi ilçemizde bulunan ulu cami İran’daki büyük Selçuklu cami geleneğinin Anadolu’daki tek örneğidir. Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı ise ipek yolu üzerindeki son Osmanlı imzasıdır" ifadelerini kullandı.
Fendoğlu konuşmasında, özetle ilçeleri de tanıtırken, “Darende krallar şehri değil gönüller şehridir. Gönüllerin buluşma noktası olan, devasa yükseklikteki kayalar arasında akan Tohma çayı kenarındaki Darende’deki somuncu baba Anadolu’nun manevi mimarıdır. Akçadağ ilçemizde bulunan dünyaca ünlü Arap atlarının yetiştirildiği Sultan suyu harası, 65 milyon yıllık jeolojik bir evrim olan levent vadisi 28 kilometre uzunluğu, 240 metre yükseklikte cam terasına sahip Anadolu’nun en büyük kanyonlarından birisidir. Her adımı tarihtir Malatya’nın birbirinden güzel konakları ve doğal güzellikleriyle tarih ve turizmin iç içe olduğu, reyhan çayı ile şerbeti ve meşhur köhnü üzümüyle bir başkadır Arapgirimiz. Hanı hekim olarak anılan Hekimhan ilçemiz ceviz ve maden diyarı olarak bilinir" şeklinde konuştu.
“Kayısı birliğin ivedilikle tekrar kurulması gerekmektedir”
Kayısı hakkında da bilgi aktaran ve kayısının sorunlarını dile getiren Milletvekili Fendoğlu, "Malatya kayısının başkentidir Malatya, tadı aroması ve yüksek besin değeriyle dünyanın en güzel kayısısı Malatya’da yetişir. Avrupa birliği coğrafi işareti tescil belgesi alan Malatya, kuru ve yaş kayısı üretiminin her ikisinde de dünya lideridir. Malatya ekonomisinin temel gelir kaynağı kayısıdır. Yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağıdır. Kayısı sadece Malatya için bir gelir kaynağı olmayıp ülkemiz ekonomisi için de önemli bir döviz girdisi sağlamaktadır.20182019 sezonunda 99 bin 461 ton kayısı ihracatı ile 251 milyon 77 bin dolar ,2019 yılı ocakekim ayları arasında 80 bin ton ihracat gerçekleşmiş, 204 milyon 742 bin dolar girdi sağlamıştır" dedi.
Kayısısının en önemli sorunlarından birinin hasat döneminde arz fazlası dolayısıyla meydana gelen fiyat düşüklüğü olduğuna dikkat çeken Fendoğlu, “Bu sıkıntının giderilmesi için geçtiğimiz günlerde kuru kayısı lisanslı depoculuk temeli atılmıştır. İlimiz için önemli bir yatırımdır. Fakat bu yatırımların sahada çiftçiye yansımasının sağlanması, üreticinin emeğinin korunması ve yeni pazar araştırmalarının sağlanması için Kayısı birliğin ivedilikle tekrar kurulması gerekmektedir. Ayrıca şehir merkezinde şire pazarı dediğimiz ve kayısı satışı yapılan alanın şehrin içine sıkışmış olan halinden kurtarıp daha modern ve daha büyük bir yerleşkeye alınması önem arz etmektedir. TV’ler de kayısı tanıtımı yapan kamu spotları hazırlanmalı, Türk hava yolları uçuşlarında kayısı ikram edilmesi okullarda ve kamu kuruluşlarında kayısı tüketimi teşvik edilip çiftçimize destek sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.
Fendoğlu, tarım arazilerinin su ihtiyacıyla ilgili de şunları söyledi:
“Yüzde atmışı çiftçi olan ilimizde büyük öneme sahip olan ve sulu tarım arazilerimizin can kaynağı ödenek verildiği takdirde bitirilecek olan çok sayıda baraj ve gölet projesi bulunmaktadır. Bunlar, Doğanşehir Erkenek ve Elmalı ,Hekimhan Gudaklı , Darende Ayvalı Merkez yaygın, Akçadağ Taşevler göleti, Yoncalı barajının tamamlanma işi, Boztepe barajı pompaj sulama, teknik analizleri devam eden yapımı önemli olan Şilan barajı, Yeşilyurt Beylerderesi taşkın koruma inşaatı gibi bu projelerinin tamamlanması için 228 milyon 501 bin TL ödeneğe ihtiyaç vardır. 2020 bütçesinde bu ödeneğin tahsisi gerekmektedir.”
Fendoğlu konuşmasının sonunda da ise "İlimiz 8 kamu, 1 üniversite hastahanesi,7 özel sağlık kurumu ile toplamda 2972 yatak sayısına sahip ve çevre illerden yoğun hasta sevki yaşamaktadır. Coğrafi konumumuzu avantaja çevirip sağlık turizminde cazibe merkezi olmak, bazı önemli tedavilerde il dışına sevklerin önlenmesi için, yeni kurulan Turgut Özal Üniversitemizde tüm teknik ve alt yapı çalışmaları tamamlanan tıp fakültesinin bir an önce kurulması ile Malatya eğitim ve araştırma hastanemizin kapasitesi arttırılarak kurulacak tıp fakültesine bağlanması gerekmektedir" diye konuştu.

MALATYA

19 Kasım 2019 Salı

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