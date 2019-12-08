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Malatya’nın kayısılı baklavası Antep’e rakip KOSGEB desteğiyle kurduğu iş yerinde siparişlere ...

İHA

Malatya'da KOSGEB desteği ile ev yemeklerinin sunulduğu bir restoran açan kadın işletmeci, ürettiği kayısılı baklava ile şimdiden Gaziantep'in meşhur baklavalarına rakip oldu.

Malatya’nın kayısılı baklavası Antep’e rakip KOSGEB desteğiyle kurduğu iş yerinde siparişlere yetişemiyor

Malatya'da KOSGEB desteği ile ev yemeklerinin sunulduğu bir restoran açan kadın işletmeci, ürettiği kayısılı baklava ile şimdiden Gaziantep’in meşhur baklavalarına rakip oldu.
Kayısısı ile ünlü Malatya’da birçok girişimci "sarı altın" olarak adlandırılan kayısı ile yeni fikirlere imza atıyor. Bunlardan biri de ev hanımı Nalan Sakar. Sakar, bir süre önce KOSGEB’e başvurarak aldığı destekle Malatya yemekleri yapıp sattığı bir iş yeri açtı. Kendisi gibi kadın çalışanları da istihdam eden Sakar, "Anteb’in meşhur fıstıklı baklavası varsa bizim de kayısılı baklavamız olsun" diyerek kolları sıvadı. Sakar'ın natürel kayısı olan gün kurusu kayısı kattığı baklavalar, hem Malatyalılar hem de il dışından gelenlerden tam not aldı. Kayısının kendi doğal şekerinin olması nedeniyle diyabet hastalarının da rahatlıkla tüketebildiği kayısılı baklavayı üreten kadın girişimci, siparişlere yetişemiyor.
Malatya’nın kayısısının meşhur olduğunu söyleyen Nalan Sakar, “Gün kurusu kayısı ile pekmez, ceviz sucuğu ve birçok ürün oluyor da neden baklavası olmuyor diye düşündük. Daha sonra kayısı baklavasını yapmaya karar verdik. Gün kurusu kayısıyı güzel bir şeklide ıslattık. Cevizle beraber harman ettik. Baklavayı açtığımız zaman ise arasına ceviz ve gün kurusu bıraktık. Çok güzel bir lezzet oluşturduk. Bunu gören müşterilerimizin hoşuna gitti. Özelikle iş yerimize kayısılı baklavayı yemek için geliyorlar” ifadelerini kullandı.
Kayısılı baklavada Gaziantep dahil il dışından birçok müşterisi olduğunu ifade eden Sakar, “Müşterilerimiz geliyor iş yerinde kayısılı baklavamızı tercih ediyor ve çok hoşlarına gidiyor. Şuanda kayısılı baklavamızı İstanbul, Ankara ve İzmir, özellikle bu illerimiz daha yoğun olarak sipariş alıyoruz. Gaziantep’ten de müşterilerimiz var” dedi.
Gaziantep’in fıstıklı baklavası nasıl meşhursa, Malatya’nın da kayısılı baklavasının meşhur olduğunu söyleyen Sakar, “Gün kurusu kayısılı baklavamız, düğün salonlarında da tercih ediliyor ve sipariş alıyoruz“ ifadelerini kullandı.
Baklavada şeker kullanmadıklarını ifade eden Sakar, “Kayısı şekerli olduğu için onun şekeri yeterli oluyor. Baklava hamuruna süt, yoğurt, yumurta, yağ, un ve kabartma tozu kullanıyoruz. Ceviz içi, gün kurusu kayısı ve tereyağı kullanıyoruz” şeklinde konuştu.
Gün kurusu kayısılı baklavanın kilosunun 45 TL’den satıldığını da belirten kadın girişimci Sakar, ev hanımlarına seslenerek, “Yapacağınız projeleriniz varsa bunu hayata geçirin. Hem kendinize hem de ailenize destek olun. Çünkü özellikle bayanlara KOSGEB destekleri ağırlıkta veriliyor” diye konuştu.

MALATYA

08 Aralık 2019 Pazar

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