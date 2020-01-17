Tarım istişare toplantısı düzenlendi

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, 2019 yılı çalışmalarının değerlendirilmesi ve 2020 yılı çalışmalarının istişare edildiği toplantı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlü salonunda düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan İl Müdürü Tahir Macit, "Düzenlediğimiz bu toplantıyla 2019 yılında yaptığımız tüm çalışmaların değerlendirmesini yapacağız. Varsa aksaklık veya eksikliklerimizi tespit edeceğiz ve bunların giderilmesini sağlayacağız. Bütün bunların doğrultusunda 2020 yılında yapacağımız çalışmaları ve yürüteceğimiz projeleri görüşeceğiz. Uygulamada birliğin sağlanması açısından bu toplantıyı çok önemsiyoruz. Hepinize başarılar diliyorum" dedi. Toplantıda, şube müdürleri tarafından multi vizyon eşliğinde bilgilendirmeler yapıldı.

Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda çalışma usul ve esasları belirlendi.

MALATYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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