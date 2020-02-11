Depremzedeler için yapılacak kalıcı konutların temeli 10 gün içerisinde atılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Depremzedeler için yapılacak kalıcı konutların temeli 10 gün içerisinde atılacak

İHA

Elazığ depreminde en fazla hasar gören Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kalıcı depremzedeler için konutların yapılacağı Gelincik Tepesi'ni inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 10 gün içerinde kalıcı konutların temel atma töreninin olacağını söyledi.

Depremzedeler için yapılacak kalıcı konutların temeli 10 gün içerisinde atılacak

Elazığ depreminde en fazla hasar gören Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kalıcı depremzedeler için konutların yapılacağı Gelincik Tepesi’ni inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 10 gün içerinde kalıcı konutların temel atma töreninin olacağını söyledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberindeki Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Malatya Valisi Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sivas Caddesinde depremden zarar gören binaları inceledi. Buradaki incelemelerinin ardından Bakan Yardımcısı Demirtaş, Vali Baruş, Başkan Güder ve İl Müdürü Dağdeviren, Orduzu Kireçocağı ve Bulutlu Mahallesini ziyaret ederek, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Daha sonra Başkan Güder ve beraberindeki heyet, Battalgazi ilçesinde kalıcı konutların yapılacağı Gelincik Tepesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Demirtaş’a kalıcı konutların yapılacağı Gelincik Tepesi hakkında bilgiler veren Başkan Güder, depremzedeler için birde müjde verdi. Kalıcı konutların temelinin 10 gün içinde atılacağı müjdesini veren Başkan Güder, “Depremzedeler için Gelincik Tepesine yapılacak olan konutların temeli, bir hafta ya da 10 gün içinde atılacak. Bu temel atma töreni ile birlikte konutlarının yapımına başlanacak. Deprem afetinden zarar gören vatandaşlarımız, inşallah bir yıl içerisinde kalıcı konutlarına kavuşmuş olacaklar” dedi.
Başkan Güder, “Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız ve Valimiz ile sürekli bu bölgelere ziyaret gerçekleştiriyoruz. Yıkılan evlerin yapılacağı yerlere yer tespiti hususunda çalışmalarımız vardı. Kalıcı konutların yapılacağı Gelincik Tepesi’nin zemin etüt çalışması yapıldıktan sonra diğer sondaj çalışmalarımızı ve temel atma çalışmaları yapılıyor. İnşallah bir hafta ya da on gün içerisinde Cumhurbaşkanımızın İstanbul’dan Elazığ’dan veya Malatya’dan katılımıyla temel atma törenlerini yapacağız. Bu temel atma töreni ile birlikte konutlarının yapımına başlanacak. İnşallah bir yıl içerisinde deprem afetinden zarar gören vatandaşlarımız kalıcı konutlarına kavuşmuş olacaklar. İnşallah kısa süre içerisinde bu sıkıntıları atlatacağız” şeklinde konuştu.
Vali Baruş: “Battalgazi ilçesinde hasarlı bina sayısı fazla”
Battalgazi ilçesinde hasarlı bina sayısının fazla olduğunun altını çizen Malatya Valisi Aydın Baruş, “Sayın Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımızla birlikte bazı mahallelerimizi ziyaret ettik. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ekip sayımızı artırdık. Kalıcı konutların yapılacağı yerlere baktık. İl Merkezindeki yerlere baktık. Kesin hasar tespit çalışmaları Doğanyol ve Kale ilçelerimizde bitti. Pütürge ilçemizde halen devam ediyor. Mahalleler çok dağınık olduğu için ekiplerimiz bazı mahallere ulaşmakta zorluk çekiyordu. En kısa sürede o bölgede de sonuçlanacak. Battalgazi ilçemizde hasarlı bina sayısı çok fazla. Belediyemizden aldığım rakamlara göre 29 bin bina var. İl genelindeki rakamları
toparlıyoruz. Ne kadar konut ihtiyacı olacak, TOKİ ona göre yapıyor. Kalıcı konutların nerelerde yapacağı planlanıyor. İnşallah önümüzdeki bir hafta on gün süre içinde bir temel atma gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımızın kalabilecekleri yerleri belirleme süreci devam ediyor. Bunların hepsinin incelenmesi gerekiyor. Şu anda ekipler yoğun bir çalışma içerisindeler. Çalışmalar bir hafta hatta on gün sürebilir. Vatandaşlarımız endişeli olmasınlar. Bulundukları yapılar şayet kesin hasar tespiti verildiyse can güvenlikleri açısından başka bir yere gitmeleri iyi olur. İnşallah bu sıkıntılı günleri birlikte el ele atlatırız” İfadelerini kullandı.
"Temel atma töreni yapacağız”
Yaraların biran önce sarılması için canla başla çalıştıklarını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, “Devlet olarak da hükümet olarak özellikle de Bakanlığımız olarak yaraların bir an önce sarılması için sizlerin de gördüğü gibi tüm bakanlık ekipleri olarak şu an Malatya’dayız. Tüm gayretimiz de bu soğuk kış günü şartlarında gereken ne varsa yapılması için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Burada bulunan ve geçici barınma olarak kullanılan konteynerlerin nasıl olduğunu ve nasıl kullanıldığını görmek için şu an buradayız. Aynı zamanda da Battalgazi ilçesinde hasarlı binaların yerine yapılması düşünülen konutların bulunacağı arazilerini gezdik ve onlarla ilgili tespitlerimizi yaptık. İnşallah bir hafta 10 gün içerisinde temel atma törenini yapacağız. Sayın bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın da yılsonuna kadar bu konutların teslim edilmesi konusunda vaatleri var. Bu vaatleri gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremin etkileri yerinde incelendi
YEREL HABERLER Depremin etkileri yerinde incelendi
Milletvekili Fendoğlu, depremzede esnafa sicil affı istedi
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu, depremzede esnafa sicil affı ...
Malatya'da kepçe operatörün Kur’an-ı Kerim hassasiyeti
YEREL HABERLER Malatya'da kepçe operatörün Kur’an-ı Kerim ...
Depremzede çocuklar "eğitim" ile rehabilite edildi
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar "eğitim" ile rehabilite edildi
Ölçü aletleri muayene süresi 2 Mart’ta tamamlanacak
YEREL HABERLER Ölçü aletleri muayene süresi 2 Mart’ta tamamlanacak
Rektör Kızılay: "Bilimsel etki gücümüzü arttırmamız lazım"
YEREL HABERLER Rektör Kızılay: "Bilimsel etki gücümüzü arttırmamız ...
Şehit ailesine kaymakam şevkati
YEREL HABERLER Şehit ailesine kaymakam şevkati
Hekimhan’da muhtarlarla toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER Hekimhan’da muhtarlarla toplantı düzenlendi
Başkan Çınar, Yeşil Yaka konutlarındaki çalışmaları inceledi Çınar: Yatay mimariye örnek gösterilecek proje
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Yeşil Yaka konutlarındaki çalışmaları ...
Yeni Malatyaspor’da Galatasaray mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Galatasaray mesaisi sürüyor
Malatya’nın ilk ve tek deprem izalatörlü hastanesi Malatya’da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde 6,8’lik deprem fazla hissedilmedi
YEREL HABERLER Malatya’nın ilk ve tek deprem izalatörlü ...
Malatya'da Gastronomi Fakültesi talebi
YEREL HABERLER Malatya'da Gastronomi Fakültesi talebi
Yüzmede Malatyalı 2 öğrenci başarılı döndü
YEREL HABERLER Yüzmede Malatyalı 2 öğrenci başarılı döndü
Taraftar Yeni Malatyaspor'un yanında
YEREL HABERLER Taraftar Yeni Malatyaspor'un yanında
Yeni Malatyaspor çıkış arıyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor çıkış arıyor
Malatyalı 37 sporcu derece elde etti
YEREL HABERLER Malatyalı 37 sporcu derece elde etti
Simülasyon odasında depremi birebir yaşadılar Yeşilyurt'ta milletvekili ve muhtarlara deprem eğitimi verildi
YEREL HABERLER Simülasyon odasında depremi birebir ...
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
MHP‘lilerden Gürkan’a ziyaret
YEREL HABERLER MHP‘lilerden Gürkan’a ziyaret
Deprem bölgesine kar uyarısı
YEREL HABERLER Deprem bölgesine kar uyarısı
Depremzede öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Depremzede öğrencilere trafik eğitimi verildi
Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti
YEREL HABERLER Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma ...
Malatya’da 59 mahalle yolu ulaşıma açıldı Hastalar hastanelere ulaştırıldı
YEREL HABERLER Malatya’da 59 mahalle yolu ulaşıma açıldı Hastalar ...
Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç: “85 milyon Malatya ve Elazığ’ın acısını paylaştı”
YEREL HABERLER Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç: “85 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X