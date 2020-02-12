Arguvan’da kar etkili oldu

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Malatya’nın Arguvan ilçesinde kar etkili oldu

Arguvan’da şiddetli kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. İlçe genelinde etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Kar yağış devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalındığı 5 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerden ise 1015 santimetreyi bulduğu belirtildi.

Arguvan Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

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