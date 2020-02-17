Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü

Malatya’da, deprem hasar tespit ekip sayısı düşürüldü.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Elazığ merkezli 24 Ocak depreminden sonra Malatya’da hasar tespiti için oluşturulan ekipler çalışmalarını devam ettiriyor. 16 Şubat itibariyle hasar tespiti için 100 ekipte 200 teknik personel görevlendirildiği açıklanırken, 17 Şubat itibariyle hasar tespiti için 87 ekipte 174 teknik personel görevlendirildiği, hava şartlarına göre sahada çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Bu arada, 17 Şubat itibariyle acil yıktırılacak 286 bina 588 bağımsız bölüm bulunduğu vurgulandı.

Diğer yandan, Doğanyol, Pütürge İlçelerinde sıcak yemek dağıtımının devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.