Pompalı tüfekle oynarken kendini vuran çoban öldü

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Malatya’da pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran çoban, hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Arguvan İlçesine bağlı Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesi Çakmak Yaylasında hayvanlarını otlatan 59 yaşındaki Vahap Eren, pompalı tüfekle oynarken, kendisini vurdu. Silah sesi ile olay yerine gelen Eren’in yakınları, kanlar içerisinde Vahap Eren'in yerde yattığını görmesi üzerine ise hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Vahap Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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