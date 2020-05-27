Yılanın akarsuda alabalık avı kamerada

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'nın Arapgir ilçesinde, yılanın akarsuda bulunan alabalığı yakaladığı anlar, kameraya yansıdı. <br>Olay, sabah saatlerinde, Arapgir'de meydana geldi. Kozluk bölgesindeki akarsuya giren yılanın alabalığı yakalayarak, kıyıya taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu anları izleyenler, şaşırırken, sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda kişinin ilgisini çekti. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-27 15:13:38<br>
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