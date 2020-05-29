Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iller arasında bölgede en fazla araç Malatya’da bulunuyor.

TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Malatya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı geçtiğimiz Nisan ayı sonu itibarıyla 178 bin 853 oldu. Malatya’yı komşu şehir

Elazığ takip ederken, bu ilde trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 128 bin 367 oldu.

Bingöl’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 17 bin 234, Tunceli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 9 bin 433 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Türkiye’de geçtiğimiz Nisan ayında 40 bin 171 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

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