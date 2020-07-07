Kuru kayısı lisanslı depoculuk da sona doğru Milletvekili Kahtalı: Kayısı hak ettiği yere gelecek

Yapımı büyük oranda tamamlanan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuğun bu sezon kayısı alımına başlayacağını ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, bu sistemle kayısının da artık hak ettiği değeri göreceğini söyledi.

Malatya Ticaret Borsası tarafından ihalesi 28 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen ve 8 firmanın katıldığı ihaleye en uygun teklifi veren Abdulvahap Yılmaz firması ile sözleşme imzalanarak, deponun yapım işine 2019 yılının Eylül ayında başlanıldı.

Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 bin metrekare alan üzerine 6 bin ton kapasitesi olan inşa edilen kuru kayısı lisanslı deponun inşaatını tamamlanırken içerisinde kullanılacak kasa ve rafların ihalesi ise geçtiğimiz 21 Mayıs 2020 tarihinde LİDAŞ tarafından gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde bu kasalar ve raflarında yerine konulmasından sonra deponun hizmete gireceğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Depomuz, bu sezonda üreticimizin çok sağlıklı ve rahat bir şekilde kullanabileceği duruma geldi. Bu proje, milletvekili arkadaşlarımızın gayreti ve borsamızın öncülüğünde hayata geçirildi. Ağustos ayından bu güne kadarda kısa süre içerisinde depo inşaatında hızlı bir yol kat edildi. Bu, kayısımız ve Malatya'mız adına oldukça sevindirici. Lisanslı deponun Malatya'mızda kurulması kayısı adına da bir ayrıcalık olacak. Üretici adına da büyük önem taşıyan depo, kayısının değerinin artması adına da önemli bir yatırım. Buranın devreye girmesi Malatya ve ülkemiz ekonomisi adına çok büyük önem taşıyor." dedi. Malatya için çok önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Kahtalı, “Kayısı üreticimizin burada Malatya'mıza katmış olduğu katma değerin daha çok yukarı taşınabilecek bir alana kavuşuyoruz. Kendi imkanları olmayan üreticiler, ürünlerini çok hızlı bir şekilde pazara götürmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla da fiyatlar konusunda ürün çok daha aşağıda kalıyordu. Artık üreticimiz ürününü depoya getirecek. Bununla beraber bu lisanslı depoculuk artık sistemde görüneceği için herkesin bu elindeki evrakla beraber buraya teslim ettiği ürünü çok rahat bir şekilde gidip esnafa, tüccara ve ihracatçıya satabilecek duruma geliyor" şeklinde konuştu. Kayısı üreticisinin ürünlerinin depoya nakliyesini de devletin karşılayacağını kaydeden Kahtalı, "Bu nakliyede üreticimizin cebinden bir lira bile çıkmayacak. Soğuk hava depoları 6 ay ücretsiz olarak hizmet verecek. Bunlar güzel avantajlar. Bu almış oldukları evrakla buradaki teslim ettikleri ürünün kalibresi, nem oranı ve ölçümleri yapılacak. Üreticiler, ürünlerini çok daha rahat bir şekilde satabilecek. Malatya Ticaret Borsası Başkanımız Ramazan Özcan’a ve ekibine çok teşekkür ederiz. Biz her zaman üreticimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Kahtalı, ayrıca yeni Buğday ve Şire Pazarı’nın da kente kazandırılması adına da yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

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