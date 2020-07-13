Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

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Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, MalatyaElazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Elazığ istikametinden gelerek Ankara istikametine seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 08 AAF 578 plakalı Fiat marka otomobile aynı istikamete seyir halinde olan E.T. idaresindeki 34 BUK 866 plakalı Mercedes marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Fıat marka araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada araç sürücüleri yara almazken araçlarda bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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