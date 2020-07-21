Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 2 kilo 147 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu hap, 3 hassa terazi ile 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Uyuşturucu ve tüfeğe el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-07-21 17:45:07



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