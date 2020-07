Rektör Karabulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin uygulama hastanesi olarak kullanılacağı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Malatya’nın bir öğrenci kenti, bir sağlık merkezi olması için el birliği ile çalışacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü arasında eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin yürütülebilmesi ve bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli, verimli ve ulaşılabilir bir şekilde sunulabilmesi için, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birlikte kullanılmasına ilişkin imzalanan protokol sonrası çalışmalar başladı.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek burada Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ergün Kutlusoy ve Sağlık Bakanlığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk ile birlikte hastane yönetimiyle istişare toplantısı düzenledi.

Bilikte güzel çalışmalar yapacaklarını ifade eden Rektör Karabulut, “Sağlık Bakanlığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hem öğrencilerimize, hem Malatya’mıza, hem de eğitim camiasına hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Malatya’ya ve Malatya Turgut Özal Üniversitesine teveccühte bulunarak Tıp Fakültesinde yapacağımız çalışmalara verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı, destek ve katkılarından dolayı Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a, Malatya milletvekillerimiz Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve Mehmet Fendoğlu’na, Malatya Valimiz Aydın Baruş’a, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Eğitimin uygulama ile birlikte başarılı olacağını dile getiren karabuk, "Bizim amacımız daha kaliteli sağlık hizmetinin sunulmasına katkı sunmaktır. İnsanlar buraya geldiğinde, ‘Ben üniversite hastanesinde güzel hizmet aldım’ diyebilmeli. Malatya’nın hem Turgut Özal Tıp Merkezi, hem de Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir öğrenci kenti, bir sağlık merkezi olması için el birliği ile çalışacağız. Yapacağımız çalışmalarda istişare içinde olacağız. Buradaki arkadaşlarımızın projelerini en güzel şekilde değerlendireceğiz. Önemli olan bu hastaneye gelen hastalara en güzel sağlık hizmetini sunmaktır. Tıp Fakültesi öğretim üyeleri her zaman buraya hizmet, katkı ve destek sunacaklardır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi eğitim ve sağlık işbirliğinde Malatya için önemli bir adım attı” ifadelerini kaydetti.

“Her türlü desteği sağlayacağız”

Araştırma ve projeleri çok önemsediklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Araştırma yapamazsanız, istediğiniz hipotezi hiçbir şekilde gerçekleştiremiyorsunuz. Akademik yayınlar çok önemli. Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik yayınlarda en güzel yerde olmak için hazırlıklarını sizlerle birlikte yapacak. Geçtiğimiz yıl İngiltere’de Uluslararası Eğitim Fuarı’na katılmıştım. Londra’dan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesine gelmek isteyen öğrenciler olmuştu, dedik ki, ‘Henüz açılmadı, ama açılırsa bekleriz’. Şuanda birçok ülkeden eğitim işbirliği teklifleri var. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak sağlık alanında yapacağımız her türlü çalışmada, her türlü arge çalışmalarında Sağlık Bakanlığımızın uzman personeline her türlü desteği sağlayacağız. Bunun sözünü veriyorum.” diye konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ergün Kutlusoy ise brlikte hareket etmenin sağlık alınanında da çok şeyin başarılacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk'de Malatya'ya ikinci Tıp Fakültesinin kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu belki de Ankara’nın Doğusunda çok nadir bir durum. Bundan dolayı gayretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a çok teşekkür ediyorum. Bu ne demek? Bu şehre çok büyük katkıları olacak, bu şehrin benim tahminim en az 20 tane öğrencisi dışarı gitmeyecek, kendi şehrinde okuyacak, bunun bir sürü getirisi olacak, şehrimizin ticari hayatına çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Bizim hastanemiz eğitim ve araştırma hastanesi olmuştu, ancak bu başlığın altı dolmamıştı. Tıp Fakültesi ile birleşmemizden dolayı bu boşluğu dolduracağız, şehrimize ve insanlarımıza daha kaliteli ve daha iyi bir hizmet vereceğiz. Şehrimizde ve coğrafi bölgemizde dışarı olan sevk hastası daha da azalacak. İnsanların kaliteli sağlığa erişimleri kolaylaşacak. Bundan dolayı da bu şehrin bir ferdi olarak çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, daha sonra birim ziyaretlerinde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

