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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Büyükşehir toplu taşıma araç filosunu 15 yeni otobüsle güçlendirdi

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehirin bünyesine kattığı 15 yeni otobüs Malatya caddelerinde hizmete başladı.

Malatya Büyükşehir toplu taşıma araç filosunu 15 yeni otobüsle güçlendirdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehirin bünyesine kattığı 15 yeni otobüs Malatya caddelerinde hizmete başladı.
Toplam 139 otobüs, 22 trambüsle Malatyalıları taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 15 yeni otobüsün hizmete sunulması nedeniyle tören düzenledi. Geçtiğimiz günlerde 88 iş makinesi ve araç bünyesine katan Büyükşehir Belediyesi, 15 yeni otobüs ve Eylül ayında teslim edilecek 5 körüklü otobüsle araç filosunun yüzde 50’sini yenilemiş olacak.
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen törene Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Şirket Genel Müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti il temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı.

“Çevre dostu araçlar aldık”
Programın açılış konuşmasını Malatya Otobüs Taşıma A.Ş (MOTAŞ) Genel Müdürü Cemal Erkoç yaptı. Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarında kaliteyi daha da yukarılara çıkardığını belirten Erkoç, “Malatya halkına daha iyi nasıl hizmet verebiliriz bunun gayreti içindeyiz. Yeni katılan araçlarımızla sistem çarkları daha iyi dönecek. Mevcut araçlarımızla bunu yaparken sorunlar yaşıyorduk. Aldığımız araçlar çevre dostu motora sahip, yolcu kapasitesi toplamda 103 kişi, araçlarımızın tamamı kamera ve klimalı, engelli erişimine uygun. Bu konforlu araçları Malatya’mıza kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Bütün araçlarımız yenileniyor”
Malatya’nın insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak adlandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’yı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehir olarak tarif etti. Malatya’da hizmet destanları yazmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Gürkan, “Göreve geldikten hemen sonra belediyenin yönetim ve mali yapısı ile ilgili gerekli düzenlemeler yaptık. Yönetim yapısını hizmete elverişli hale getirdik. 17 ay içerisinde yıllara tekamül eden hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Biz hizmetleri beş temel esasta yürütüyoruz. Sosyal Belediyecilik olarak, pandemi ve deprem sürecinde yapmış olduğumuz hizmetlerle en önemli görevi ifa etmiştir. Kültürel belediyecilik noktasında tarihi mirasın ayağa kaldırıldığını görüyorsunuz. Taşhoron Kilisesinin restoresi yapılıyor. Kültür envanteri hazırlanıyor. Kültür ve turizm rotaları oluşturuyoruz. Yeşilin korunması noktasında İnderesi Tabiat Parkı, Sümerpark, Tecde Parkı gibi hizmetlerle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hizmet belediyeciliği olarak Ekmek Yemek Fabrikası temeli atılıyor. Lisanslı depoculuk bitmek üzere. Anayurt Bulvarı bitti. Kuzey kuşak ve Güney kuşak yolu yapılıyor. Millet bahçesi yapılıyor. Kütüphane’nin ihalesi yapılıyor. YİMPAŞ Binası ve Vagon Fabrikası’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kuzey Çevre yolu, Kuşak Yolu arasındaki viyadük ihalesi 26 Ağustos'ta yapılıyor. Yamaç, Kernek’te 2.etap konutlar çok yakın zamanda yükselecek. Gelincik Tepesi’nde Battalgazi ve Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa çalışıyoruz. Asfaltsız hiçbir yer bırakmamak için yoğun mesaideyiz. 83 yerde şantiyemiz var. MASKİ Genel Müdürlüğümüz 460 milyon liralık yatırım yaptı. Bu Malatya tarihinde bir rekordur. Biz bu memleketi mazisine layık istikbale hazırlamakla görevliyiz. Hizmette kaliteyi hep yüksek tutacağız. Katılımcı Belediyecilik olarak, bütün paydaşlar ile şehrin rotasını ve pusulasını birlikte belirliyoruz. Türkiye’de ilk defa oluşturulan gönül meclisi ile onların aldıkları kararlar, belediye meclisinde değerlendirerek hayata geçiriyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Malatya halkı adına müteşekkir olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “Bize her konuda destek oluyor. Gerekli adımları atıp yolumuzu açıyor. Malatya halkı adına kendisine teşekkür ediyorum. Bizlerde mesai farkı gözetmeden, yaz kış demeden, gece gündüz yoğun bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yeni otobüslerin Malatyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Malatya için hayırlı olsun”
Malatya Büyükşehir Belediyesinin yoğun bir dönem geçirdiğini belirten Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni araçların Büyükşehir Belediyesi ve Malatya insanı için hayırlı olmasını diledi. Covid19 salgını ile mücadelede Malatya'nın güzel mücadele örneği sergilendiğini belirten Vali Baruş, “Vatandaşımıza her an hizmet için emek sarf eden ve alın teri döken insanlara ne mutlu. Bu hizmetlerin en önemlisi de toplu ulaşım hizmetleri. Gerçekten Malatya Büyükşehir Belediyemizin son zamanlarda yapmış olduğu yol alt yapı çalışmalarıyla göz dolduruyor. Bu çalışmaları gerçekleştirmek için, araç makine temini yine bugün açılışını yaptığımız toplu ulaşım otobüslerin temini noktasında göstermiş olduğu çabalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm Büyükşehir Belediye çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Bütün bu hizmetlerin amacının yolların kesiştiği, medeniyetlerin buluştuğu gerçekten güzel bir belde olan ve insanı da her türlü hizmete layık olan güzel Malatya’mıza layıkıyla hizmet etmek yolunda birer mesafe olduğunu unutmayalım. Ancak bu hizmetlerin anlam taşıması için insanlarımızın sağlığını da korumamız gerekir. Bugün hizmete alınan otobüslerin ve Eylül ayında gelecek olan büyük otobüsler ile 20 aracın Malatya halkımıza, Malatya insanına hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından kazasız yolculuk temennisiyle kurban kesimi gerçekleştirildi. Açılış sonrası Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni alımı yapılan ve hizmete giren otobüsleri inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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