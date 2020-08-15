Malatya'da 5 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Hazine arazisine ekili 5 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan'a bağlı Böğürtlen Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonda, Hazine arazisine ekili 5 bin 500 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Adı açıklanmayan şüpheli sorgulanmak üzere Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-15 11:43:09



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