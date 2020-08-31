Yeni Malatyaspor'un kampı 4 Eylül'de sona erecek

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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un Bolu Abant kampı, 4 Eylül Cuma günü sona erecek.

Yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos'ta Malatya'da başlayan ve 17 Ağustos'ta Bolu Abant'ta kampa devan eden Yeni Malatyaspor, 4 Eylül Cuma günü kampı sonlandıracak. Kampta fiziki olarak güçlenmenin yanı sıra, transfer ettiği futbolcularla kadrosunu da güçlendiren Yeni Malatyaspor, bu süreçte 5 yeni isme imza attırdı.

Sarısiyahlılar Kosovalı golcü Jetmir Topalli, Arjantinli orta saha oyuncusu Zuqui, Perulu merkez orta saha Gueva ve Arjantinli kaleci Herrera'yı kadrosuna kattı.

Kampın ardından 2 gün izin kullanacak Yeni Malatyaspor, 7 Eylül Pazartesi günü Malatya'da tekrar toplanacak.

Yeni Malatyaspor, Malatya'daki hazırlıkların ardından sezonun ilk maçı olan Karagümrük karşılaşması için İstanbul'a gidecek.

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