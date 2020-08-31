Senin de bir tuğlan bulunsun kampanyasına destek

Malatya merkez ilçe Yeşilurt Tecde Mahallesi’nde temeli atılan Altınkaşık Cami için, “Senin de bir tuğlan bulunsun” kampanyası başlatılırken, Muhtar Ali Yiğit kampanyaya destek istedi.
Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, bahçelik alanların imara açılmasıyla bu bölgeye birçok çok katlı apartmanların yapıldığını belirterek, “Yeni binaların yapılması nedeniyle sözü edilen bölgede nüfus yoğunluğu var. Bu bölgede de cami bulunmamaktadır. İmarda belirtilen yere cami inşaatını başlattık ve temelini attık. Ancak, bilindiği gibi bu tür ibadet yerleri vatandaşların katkıları ile yapılıyor. Bu nedenle desteğe ihtiyacımız var. Bir mikap beton 180 TL’dir. Cami dernek yönetimi olarak “Senin de bir tuğlan bulunsun” kampanyası başlattık. Destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.