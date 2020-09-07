Yeşilyurt Belediyespor’da başkanlığa Çelik seçildi

Yeni futbol sezonunda TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulu yapılırken, seçime tek liste halinde katılan Muzaffer Çelik kulüp başkanlığına seçildi.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı Yeşilyurt Belediyesine ait Beylerderesi Şelale Sosyal Tesislerinde sosyal mesafe kuralları altında gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Şahin Özer, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yöneticileri ve kulüp delegelerinin katılımıyla yapılan genel kurul toplantısının Divan Başkanlığını Dursun Cumali Sucu yaparken, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra yeni yönetimin seçimi yapıldı.



Yeni Başkan Muzaffer Çelik oldu

Seçime tek liste halinde katılan Muzaffer Çelik Başkanlığındaki Yönetim Kurulu Listesi, gizli oylama usulüne göre yapılan seçimlerin ardından Kulüp Başkanlığına seçildi.

Muzaffer Çelik Başkanlığındaki Yönetim Kurulunda şu isimler yer alıyor:

"İbrahim Civan, Halil İbrahim Uzun, Engin Yetiş, Alper Turgut, Cengiz Maden, Furkan Budak, Selami Demir, Mehmet Volkan Polat, Mesut Kalı, Yakup Palta, Mesut Arıkan, Kasım Durmaz, Erdal Aytoğan ve Abdurrahman Bilge."



“3.Ligde üst sıraları hedefliyoruz”

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele edecek olan Yeşilyurt Belediyespor’un yeni sezonda Malatya’yı en iyi şekilde temsil etmesi için tüm güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Muzaffer Çelik, "Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanlığını şahsıma layık gören Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşık iki ay önce bu görevi teslim almıştım ancak pandemiden dolayı resmi olarak başkanlığa bugün itibariyle kulüp delegelerimizin oyları neticesinde başlamış bulunmaktayım. Bu iki aylık sürede kulübümüzü hedefe taşıyacak 21 futbolcuyla anlaştık, kulübün geçmiş bütün borçlarını kapatıp, anlaştığımız tüm futbolcuların peşinat ödemelerini yaptık. Kulübümüze yeni bir otobüs kazandırıp, sekiz firmayla sponsorluk sözleşmesi imzaladık. Gedik Mahallesindeki tesisimizi hazır hale getirip, Mollakasım mahallesinde atıl durumda bulunan futbol sahasında bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarımız devam etmektedir. Yeni sezonun dördüncü haftasından sonra maçlarımızı burada oynayabileceğiz. Bu süreçte içeride ki iki maçımızı Yeni Malatyaspor stadında oynamak için Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Sayın Adil Gevrek’ten haber bekliyoruz. Daha önce Yeşilyurt Belediyemiz Yeni Malatyaspor’a nasıl destek olduysa, Yeni Malatyaspor Kulübümüzün de bu süreçte ki iki maçta stadyumu bize tahsis edeceklerinden şüphemiz yoktur. Genel Kurulumuzun Malatya’mıza ve Yeşilyurt’umuza hayırlar getirmesini temenni ederim. İnşallah yeni sezonda hep birlikte el ele vererek takımımızı hak ettiği konuma ulaştıracağız. Yeşilyurt Belediyespor, tüm Malatyalıların takımıdır, bizlerde kentimizi ve ilçemizi başarıyla temsil edecek, gururlandıracak sonuçların altına imza atacak, her mücadelesinde taraftarlarımızı keyiflendirecek bir takım oluşturmak adına çok yoğun çalışıyoruz. Hedefimiz, Malatya’mızı 3.Ligde en güzel şekilde temsil edip, üst sıralarda yer almaktır. Tüm Malatyalıların ve sporseverlerin verecekleri desteklerle birlikte inşallah 3.Ligde arzu ettiğimiz noktalara ulaşırız. Yeni sezonun tüm takımlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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